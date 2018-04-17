Написать небольшой реферат на 2-4 страницы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Не большой реферат на 2-4 страницы на тему Изготовления визиток с помощью программ и описать в кратце главные преймущества этих программ CorelDRAW, Adobe Page Maker, Microsoft Publisher 2007

оплата на Веб Мани, Киви или Сбербанк/ оплата за реферат 500 рублей, предоплата после пробной первой страницы

6 лет назад
guest_15239761611278
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад