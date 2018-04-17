Написать небольшой реферат на 2-4 страницы

Не большой реферат на 2-4 страницы на тему Изготовления визиток с помощью программ и описать в кратце главные преймущества этих программ CorelDRAW, Adobe Page Maker, Microsoft Publisher 2007

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