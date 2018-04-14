Отчет по практике, менеджмент, упре-малым бизнесом в казахстане

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки127 просмотров
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не более 15 стр. предприятие есть. задание есть. структура http://joxi.ru/a2XkDqS1b13Emg плюс дневник. материал по оформлению есть.

ап примерно 50%

стоимость и срок?

6 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад