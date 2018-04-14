Отчет по практике, менеджмент, упре-малым бизнесом в казахстане

Здравствуйте. Необходимо отрерайтить один небольшой реферат. Теория - никаких формул и проч. [b]Объем текста[/b] - 8-10 стр. ворд 14 шрифтом таймс. Язык - русский. Работу "шерстят" вдоль и поперек - и на грамотность, и на % плагиата по АП! Именно ...
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не более 15 стр. предприятие есть. задание есть. структура http://joxi.ru/a2XkDqS1b13Emg плюс дневник. материал по оформлению есть.
ап примерно 50%
стоимость и срок?
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