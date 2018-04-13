Курсовая работа по организации и нормированию труда

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка95 просмотров
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Нужно написать курсовую работу по научной организации и нормированию труда на предприятии. Направление: лесной сектор. 25-30 стр., оригинальность 60% (проверка Antiplagiat.ru). шрифт Times New Roman 14 pt. срок сдачи 19.04.2018г . методичка при выборе автора. бюджет по догов-ти

6 лет назад
guest_15185483761639
6 лет в сервисе
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6 лет назад