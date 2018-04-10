Курсовая работа Дисциплина - бухгалтерский учет и контроллинг

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Курсовая работа 

Дисциплина - контроллинг 

План курсовой работы приложен 

Уникальность работы 75% антиплагиат 

Объем курсовой работы не менее 35 стр. 

Список должен включать не менее 30 источников. 

Библиографическое описание литературы должно быть сделано в соответствии с ГОСТ. 

Оформление строго с учетом метод. указаний – просьба не игнорировать данный пункт!!! 

СРОК СДАЧИ - 16 апреля

6 лет назад
iavtorAlex
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад