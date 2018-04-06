Курсовая организация и проведение конференции

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка128 просмотров
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необходимо сделать небольшую работу в которой составить алгоритм проведения и организации конференции. Кто может помочь? Оригинальность нужна высокая!

6 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад