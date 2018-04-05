Курсовая на языках С#/SQl

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Нужно сделать курсовую на тему:  Система автоматизації роботи диспетчера кас автовокзалу міста Львова

и написать к ней програмную часть. Методичку скину на почту, а остальное прилагается. Бюджет до 700 грн.

6 лет назад
guest_15229289421221
6 лет в сервисе
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6 лет назад