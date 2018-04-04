Курсовая Проект отделения обработки шкур мощностью 40тонн говядины в с

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курсовая Проект отделения обработки шкур мощностью 40тонн говядины в смену.

курсовая 

оршанский гос колледж продовольствия

технология мясных продуктов

больше ничего нет

6 лет назад
diplompro
Дмитрий 
40 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад