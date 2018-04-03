Курсовой проект ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ

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курсовой проект ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ.

предмет ТОПЭСБ, задание на фото, лист задания в документах имеется. могу приложить план пожарной эвакуации здания

сделать нужно до 21 апреля

6 лет назад
diplompro
Дмитрий 
40 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад