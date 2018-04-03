курсовая на тему Разработка микропроцессорного устройства управления широтно-импульсным преобразователем задание в файле, есть еще методичка, но по обьему сюда не грузится
Курсовой проект ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
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курсовой проект ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ.
предмет ТОПЭСБ, задание на фото, лист задания в документах имеется. могу приложить план пожарной эвакуации здания
сделать нужно до 21 апреля
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