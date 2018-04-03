Курсовая Модернизация пневмоцилиндра стенда для испытания редукторов з

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курсоваяна тему модернизация пневмоцилиндра стенда для испытания редукторов задних мостов

задание в файле +сборочный чертеж пневмоцилиндра стенда на а3

6 лет назад
diplompro
Дмитрий 
40 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад