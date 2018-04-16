Здравствуйте, мне нужна помощь в написании курсовой работы. Тема курсовой "Банковские риски и механизм управления ими" требования: 50 листов, 60%-65% оригинальности (в антиплагиате). крайний срок до 3 мая 3 главы: 1часть теоретическая ( например. 1. Сущность банковских рисков 1.1 понятие и ...
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Добрый день. Необходимо написать проект для ВКР на тему "Корпоративная культура".
Есть примерное название проекта и общее представление.
ТЗ во вложении.
Срок: до 16.04.2018
Оплату на карту РФ или ЯД.
p.s. просьба оставлять заявки с опытом написания подобных работ.
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