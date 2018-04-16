Написать проект для ВКР

$25
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Необходимо написать проект для ВКР на тему "Корпоративная культура". 

Есть примерное название проекта и общее представление. 

ТЗ во вложении. 

Срок: до 16.04.2018

Оплату на карту РФ или ЯД. 

p.s. просьба оставлять заявки с опытом написания подобных работ. 

6 лет назад
karandashc
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад