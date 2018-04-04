курсовая по технической механике, задание в файле
Диплом проект раскройно-облицовочного цеха с участком подготовки облиц
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дипломный проект раскройно-облицовочного цеха с участком подготовки облицовок из натурального шпона по изготовлению тумбы БМ-1659
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