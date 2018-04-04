Дипломный проект Реконструкция завода полиэфирных текстильных нитей...

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка100 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дипломный проект Реконструкция завода полиэфирных текстильных нитей ОАО «СветлогорскХимволокно» с целью выпуска нитей нового ассортимента

задание в файле

6 лет назад
diplompro
Дмитрий 
40 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад