Дипломный проект Реконструкция завода полиэфирных текстильных нитей...

Добрый день. Необходимо написать [b]проект[/b] для ВКР на тему "Корпоративная культура". Есть примерное название проекта и общее представление. ТЗ во вложении. Срок: до 16.04.2018 Оплату на карту РФ или ЯД. p.s. просьба оставлять заявки с [b]опытом [/b]написания подобных работ.