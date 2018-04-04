Написание бизнес плана фотостудии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки154 просмотра
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Все то, что указано в прикрепленном файле. Есть наброски, которые скорее всего нужно подправить. Подробное написание начиная с пункта конкуренция. Финансовую часть оформить в excel.

6 лет назад
guest_15228668091186
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад