Курсовая маркетинг

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

необходимо написать курсовую работу на тему :анализ и прогноз_ конъюнктуры рынка

Оригинальность 70 по етхт. Требования во вложении

6 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад