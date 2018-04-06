Методы и средства защиты информации 04

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок140 просмотров
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Контрольная 1, (пароль на файл - ЗНТУ),                                        

вариант по зачетке, последние цифры 04            

Файл пдф сначала нужно скачать на диск, а затем вводить пароль. Тогда откроется

6 лет назад
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
час назад