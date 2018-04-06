Расчетная часть диссертации

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки158 просмотров
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Ищу помощь для второй главы диссертации по теме : Совершенствование системы управлением качества выпускаемой продукции на машиностроительном предприятии. Специальность: - экономика. Есть предприятие но информации очень мало. Основное что нужно: Финансово-экономический анализ предприятия. -Оценка системы управлением качества на предприятии ..... - анализ качества выпускаемой продукции. - корреляционно - регрессионный анализ основных показателей деятельности объекта исследования. 

6 лет назад
Mokin94
29 летКазахстан
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад