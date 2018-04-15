Английский деловое письмо

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

кто может составить письмо по ситуации? работа для студента. Задание во вложении. 

6 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
softypist
Софья 
76 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва(-1)
6 лет назад
$2
1 день
Работала с Софьей впервые. Все отлично! Продолжу работать. Рекомендую, как компетентного исполнителя.
Заказ выполняла на доверии, с постоплатой. Заказ оплачен вовремя. Очень приятно.