Курсовая педагогика

Ищу помощь для второй главы диссертации по теме : Совершенствование системы управлением качества выпускаемой продукции на машиностроительном предприятии. Специальность: - экономика. Есть предприятие но информации очень мало. Основное что нужно: Финансово-экономический анализ предприятия. -Оценка системы ...