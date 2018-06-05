Магистерская диссертация.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки152 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно написать магистерскую.

Тема: Повышение эффективности использования огнеупорных материалов, применяемых при возведении, реконструкции и ремонте плавильных печей.

Объем: 80-90 стр.

Уникальность от 80% по антиплагиату.

Данные прилагаем.

Нужен план на утверждения.

Интересует цена - срок.

Ждем Ваших заявок.

6 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Zvezdochet_Vasil
Василий 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$200
25 дней
Работа на проверке, полностью еще не сдана Василием. Надеемся,что Василий сдаст в лучше виде.
Спасибо за терпение, всегда стараюсь все доводить до конца, несмотря на возникшие трудности