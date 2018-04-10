Есть данные, полученные в ходе научного эксперемента, нужно математически подтвердить их, для этого провести многофакторный эксперемент, примеры есть. Срок неделя. Начать нужно в 13 апреля.
Доклад на англ.языке "Hotel departments and their classification"
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