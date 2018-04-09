Провести многофакторный эксперемент по данным исследований

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки125 просмотров
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Есть данные, полученные в ходе научного эксперемента, нужно математически подтвердить их, для этого провести многофакторный эксперемент, примеры есть.

Срок неделя. Начать нужно в 13 апреля.

6 лет назад
guest_15002646286816
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад