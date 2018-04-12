Тема: Монтаж и ТО фильтров грязеуловителей (ФГУ) на НПС

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка188 просмотров
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Курсовой проект

Тема: Монтаж и ТО фильтров грязеуловителей (ФГУ) на НПС

Графическая часть: 1) Генеральный план НПС (формат А1), 2) Монтажные работы (формат А1) 

На ген. плане должна быть роза ветров.

Объем работы 40 стр

6 лет назад
guest_15235384979635
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад