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Тема: Монтаж и ТО фильтров грязеуловителей (ФГУ) на НПС
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Курсовой проект
Тема: Монтаж и ТО фильтров грязеуловителей (ФГУ) на НПС
Графическая часть: 1) Генеральный план НПС (формат А1), 2) Монтажные работы (формат А1)
На ген. плане должна быть роза ветров.
Объем работы 40 стр
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