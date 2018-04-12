Аналитическая справка по ТНК 10 стр до 17.04

Необходимо написать аналитическую справку на тему "Влияние транснациональных компаний на развитие принимающих стран и стран базирования"

10 страниц, оригинальность минимум 90%

формат: введение (предмет, объект, цель, задачи, проблематика и актуальность), основная часть, заключение, список литературы

Срок: до 20:00 17.04

В аналитической справке указать, что уже на эту тему было написано и внести свой вклад через рассмотрение какого-либо кейса, получить что-то новое, о чем ещё не писали (если возможно)