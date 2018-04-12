Аналитическая справка по ТНК 10 стр до 17.04

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Необходимо написать аналитическую справку на тему "Влияние транснациональных компаний на развитие принимающих стран и стран базирования"

10 страниц, оригинальность минимум 90%

формат: введение (предмет, объект, цель, задачи, проблематика и актуальность), основная часть, заключение, список литературы 

Срок: до 20:00 17.04 

В аналитической справке указать, что уже на эту тему было написано и внести свой вклад через рассмотрение какого-либо кейса, получить что-то новое, о чем ещё не писали (если возможно) 

6 лет назад
NastyN
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад