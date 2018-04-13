Проект «Курсовая на тему "Роль тайм-менджмента..."

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Тема: "Роль тайм-менеджмента в деятельности руководителя отдела маркетинга и рекламы"В заявке указывайте стоимость

6 лет назад
ivanvorobei
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад