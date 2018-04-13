Аналитическая справка на тему "Экономика и демократия: влияют ли различия в политических институтах на различия в темпах экономического роста?". Аналитическая справка объемом от 8 до 12 страниц. Лучше меньше, но главное, чтобы оригинальность была не меньше 90%, антиплагиат очень жесткий. Работа должна состоять из введения, основной части и заключения. В основной части нужно обозначить проблематику, осветить, что уже на эту тему было написано и внести какой-то свой вклад (рассмотреть кейс/проанализировать инфу/данные и в результате получить что-то новое, о чем не писали). Срок выполнения: желательно к вечеру 16 апреля. Цена договорная