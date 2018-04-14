Рерайтинг текста реферата на 10 стр.

Здравствуйте.

Необходимо отрерайтить один небольшой реферат. Теория - никаких формул и проч.

Объем текста - 8-10 стр. ворд 14 шрифтом таймс.

Язык - русский.

Работу "шерстят" вдоль и поперек - и на грамотность, и на % плагиата по АП! Именно поэтому необходимо соблюдать научный стиль написания, отсутствие слов-паразитов, текст должен быть написан грамотно и связно. Остальное сделаю сама - оформление, небольшие правки (если будет нужно и ошибки не критичные).

Синонимайз и прочие программы не подойдут!!!

Есть исходник. Отправлю в личку.

Проверка по антиплагиат.ру - от 90% (обычная - самый простой сервис).

Сроки - 17.04.2018 г. (вторник) до 11 часов утра по Москве.

Цена текста - 4$ (250 руб.) на карту Сбербанка, Киви или ЯД.