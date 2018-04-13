2 курсовые по информатике "Базы данных"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Темы: 

1) Разработка базы данных для автоматизированной системы профсоюзного учета студентов ВУЗа. 2) Разработка базы данных для автоматизированной системы по учету оказания населению платных стоматологических услуг. 

Бюджет $35, сроки 14 дней - на каждую

Подробнее в личной переписке

6 лет назад
Vpolly
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад