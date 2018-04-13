КР по предмету "Экономическая теория"

Ищу адекватного и знающего своего дела человека, для написания КР:

предмет: Экономическая теория

ТЕМА: Рынок труда в России: формирование и современное состояние

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КР надо представить в трех этапах. Вот этапы:

http://images.vfl.ru/ii/1523701361/bac9c368/21370330.jpg

Из за неадекватности прошлого "горе-фрилансера" первый этап так и не смогли пройти. сейчас я запросил новый доступ и надо сдавать заново.

Вот что мне написал научный руководитель:

http://images.vfl.ru/ii/1523701810/557fd136/21370427.jpg

цена вопроса - 2000 рублей

срок - 1-2 недели все вместе.