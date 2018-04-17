Курсовая.Министерства РФ, статус,полномочия на примере Минэкономразв-я

Здравствуйте. Необходимо отрерайтить один небольшой реферат. Теория - никаких формул и проч. [b]Объем текста[/b] - 8-10 стр. ворд 14 шрифтом таймс. Язык - русский. Работу "шерстят" вдоль и поперек - и на грамотность, и на % плагиата по АП! Именно ...