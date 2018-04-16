Написание магистерской диссертации по экономике

Ищу адекватного и знающего своего дела человека, для написания КР: предмет: Экономическая теория ТЕМА: Рынок труда в России: формирование и современное состояние --------- КР надо представить в трех этапах. Вот этапы: http://images.vfl.ru/ii/1523701361/bac9c368/21370330.jpg Из за неадекватности прошлого "горе-фрилансера" первый этап так ...