Написание магистерской диссертации по экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Примерный срок выполнения: 1 октября 2018 23:59

Объем: 80—90 страниц

Оригинальность: от 85% по антиплагиату

Тема: можно выбрать

6 лет назад
guest_1523955462594
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад