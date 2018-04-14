КР по экономике

P.S. попытка номер 3

Ищу адекватного и знающего своего дела человека, для написания КР:

предмет: Экономическая теория

тема: Виды и экономическая роль конкуренции, особенности рынка совершенной конкуренции

Цена вопроса - 2500 рублей (35$)

Срок первого этапа - 1 неделя

Общий срок - 14 дней

Предварительная проверка на "антиплагит". Не менее 65%.

БЕЗ предоплаты. Возможна только поэтапная оплата или оплата разом в конце.

КР надо разбивать на 3 этапа. Вот они:

http://images.vfl.ru/ii/1523701361/bac9c368/21370330.jpg