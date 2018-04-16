Курсовой проект

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предмет:  «СПУТНИКОВЫЕРАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Задание:рассчитать по эфемериднымданным спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС видимые в заданный момент

времени  навигационные космическиеаппараты (НКА) для пользователя, находящегося в заданной точке на поверхности

Земли 

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6 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад