Написать курсовую работу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок159 просмотров
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Нужно написать курсовую работу на тему - Соотношение понятий - человек, личность, гражданин в праве

27-30 страниц , по системе антиплагиат не менее 70%

6 лет назад
malay1993
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад