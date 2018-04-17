Часть дипломной работы

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Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5

Работа по математике - поэтому максимум формул, минимум текста.

6 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад