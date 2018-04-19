Написать диплом

Здравствуйте. Нужно от клиента: Мне нужна помощь со второй главой, т.е. эмпирической частью, у меня есть все необходимые таблицы, есть корреляционный анализ, обработанные данные двух групп. Мне нужно лишь грамотно все оформить, подсчитать среднее значение групп, ...