Практическая курсовая

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка112 просмотров
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Курсовая работа проектного характера включает в себя:

–титульный лист

–задание

–содержание

–введение,в котором подчеркивается актуальность и значение темы, формулируются цели и задачи работы;

–основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы;

вторым разделом является

практическая часть, которая включает разработанные проектные работы (программный продукт, информационная система, структурные элементы системы защиты автоматизированной системы) с

представлением расчетов, графиков, таблиц, схем);

–заключение,в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей практического применения материалов работы;

–список литературы

–приложения.

ТЕМА: Автоматизированная информационная система бухгалтерия предприятияРога-и-Копыта

6 лет назад
guest_15241391548267
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад