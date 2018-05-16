Поиск рефератов 10-11 класс

Поиск рефератов в интернете по заданным параметрам:

биология 10-11

география 10-11

обществознание 10-11

химия 11

1. Объём от 10 листов формата А-4, страница книжная, шрифт 12.

2. Обязательны следующие части работы:

-Вступление (не более 1 страницы, во вступлении необходимо объяснить, почему Вами выбрана эта тема).

-Основная часть.

-Заключение или выводы (не более 1 страницы).

-Приложения (таблицы, схемы, графики, иллюстрации если необходимо).

3. Последовательность расположения страниц такова:

-Титульный лист (смотри образец в другом файле).

-Оглавление (содержание).

-Сама работа (смотри пункт 2).

-Список литературы (использованных источников). Литература не раньше 2006г.. Список литературы может быть номинальный. Даже если в реферате нет ни слова из этой литературы, но найденный реферат подходит под остальные параметры. Литература должна быть реально существующая. Пользоваться этой возможностью, желательно, в крайнем случае.

4. Темы (примерные, то есть каждую из них можно расширить или, наоборот, объединить близкие темы): по рабочей программе соответствующего предмета. Вам нужно найти ОДИН реферат по каждому предмету в каждом полугодии, то есть 2 реферата за каждый класс (воспользоваться оглавлением общедоступных учебников по вышеперечисленным дисциплинам. Учебник должен быть не старше 2-3х лет).

Тему выбирать самостоятельно, исходя из наиболее полного соответствия заданным параметрам.

Рефераты нужны для экстерна за 10-11 класс взрослому балбесу, у которого не хватает терпения искать все самому.