Поиск рефератов 10-11 класс

$32
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок219 просмотров
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Поиск рефератов в интернете по заданным параметрам: 

биология 10-11 

география 10-11 

обществознание 10-11 

химия 11 

1. Объём  от 10 листов формата А-4, страница книжная, шрифт  12. 

2. Обязательны следующие части работы: 

-Вступление (не более 1 страницы, во вступлении необходимо объяснить, почему Вами выбрана эта тема). 

-Основная часть.  

-Заключение или выводы (не более 1 страницы). 

-Приложения (таблицы, схемы, графики, иллюстрации  если необходимо). 

3. Последовательность расположения страниц такова: 

-Титульный лист (смотри образец в другом файле). 

-Оглавление (содержание). 

-Сама работа (смотри пункт 2). 

-Список литературы (использованных источников). Литература не раньше 2006г.. Список литературы может быть номинальный. Даже если в реферате нет ни слова из этой литературы, но найденный реферат подходит под остальные параметры. Литература должна быть реально существующая. Пользоваться этой возможностью, желательно, в крайнем случае.

4. Темы (примерные, то есть каждую из них можно расширить или, наоборот, объединить близкие темы): по рабочей программе соответствующего предмета. Вам нужно найти ОДИН реферат по каждому предмету в каждом полугодии, то есть 2 реферата за каждый класс (воспользоваться оглавлением общедоступных учебников по вышеперечисленным дисциплинам. Учебник должен быть не старше 2-3х лет).

Тему выбирать самостоятельно, исходя из наиболее полного соответствия заданным параметрам. 

Рефераты нужны для экстерна за 10-11 класс взрослому балбесу, у которого не хватает терпения искать все самому.

6 лет назад
Pfoenix86
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Zhanna_CM
Жанна 
51 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$35
18 дней
Очень ответственный исполнитель. Рекомендую каждому.
отличное сотрудничество!