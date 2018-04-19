Диссертация

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Тема Дискретно-событийное моделирование точечных очередей в сети крупного города. сдавать по 1 главе план на утверждение 

план как можно скорее нужен 

сдавать по 1 главе

6 лет назад
sv-82
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад