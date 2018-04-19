Диссертация

[b]Курсовая работа проектного характера включает в себя: [/b]–титульный лист –задание –содержание –введение,в котором подчеркивается актуальность и значение темы, формулируются цели и задачи работы; –основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым разделом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема Дискретно-событийное моделирование точечных очередей в сети крупного города. сдавать по 1 главе план на утверждение
план как можно скорее нужен
сдавать по 1 главе
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
тема звучит: Оценка энергоэффективности ограждающих конструкций с различными теплоизоляционными слоями 1 глава есть вторая нужна как можно быстрее. все данные вышлю.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/elnarach/portfolio/referaty-kursovye-i-diplomy-47/sestrinskij-protcess-pri-dizenterii-1359462/]Пример работы[/url]Закрыт6 лет назад
- $3
Необходимо построить мнемосхему для определенного предприятия по перекачки нефти с применением АИСРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5 Работа по математике - поэтому максимум формул, минимум текста.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно написать курсовую работу на тему - Соотношение понятий - человек, личность, гражданин в праве 27-30 страниц , по системе антиплагиат не менее 70%Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт6 лет назад
Не большой реферат на 2-4 страницы на тему Изготовления визиток с помощью программ и описать в кратце главные преймущества этих программ [b]CorelDRAW, Adobe Page Maker, [/b][b]Microsoft Publisher 2007[/b] оплата на Веб Мани, Киви или Сбербанк/ оплата за реферат ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт6 лет назад
Курсовая ГМУ, с практикой 25 страниц 2 главы. ап 70% антиплагиат.ру срок, стоимость в рублях?Закрыт6 лет назад
курсовая ГМУ, с практикой 25 страниц 2 главы. ап 70% антиплагиат.ру срок, стоимость в рублях?Закрыт6 лет назад
предмет: «СПУТНИКОВЫЕРАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» [b]Задание:[/b]рассчитать по эфемериднымданным спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС видимые в заданный момент времени навигационные космическиеаппараты (НКА) для пользователя, находящегося в заданной точке на поверхности Земли Всю остальную информацию в личкуРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт6 лет назад