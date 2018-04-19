Качественно написать Дипломную работу 75-80 оригинальности

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки112 просмотров
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Исполнитель специализирующийся на написании дипломных, курсовых и тп. Тема Разработка мероприятий по повышению прибыли организации Ресторана, Кафе и тп ,,,. Выполнение работы по методичке и плану по главам Общее время выполнения проекта примерно 1 месяц.

6 лет назад
panaclub
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад