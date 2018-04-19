Доделать диплом по Прикладной психологии

Здравствуйте.

Нужно от клиента: Мне нужна помощь со второй главой, т.е. эмпирической частью, у меня есть все необходимые таблицы, есть корреляционный анализ, обработанные

данные двух групп. Мне нужно лишь грамотно все оформить, подсчитать

среднее значение групп, сделать диаграммы, написать выводы и заключение.

Еще нужна будет анкета, как сделать я Вам отправлю все образцы. Прилагаем образец.Это таблицы, по каждой из них нужно описать вывод по методикам, методики тоже отправляю.Это корреляционный анализ - тоже прилагаем.Методики: опросник Филипса, оценка уровня притязаний Шварцландера, опросник Спилбергера, опросник Стооина и Пантелеева.Это образец составления и обработки авторской анкеты. Я

брала студентов колледжа всем от 15 до 17 лет. Анкета должна состоять

из 6-7 вопросов. Вопросы должны быть что-то вроде: нравится ли вам в

колледже котором вы учичесь, все ли вас устраивает и т.д

Только мне нужно все строго по образцу, и по методикам все. До этого сделали

работу и она не имеет смысла никакого к тем методикам, которые я

отправляла.И нужно показать сравнение.Где тревожность выше, у строителей или архитекторов.Плюс заключение еще.Только убедительная просьба, чтобы автор обратил внимание на методики, я

очень переживаю, работу сделали, а она вообще не понятна и не

соответствует ничему.

Интересует цена - срок.

Ждем ваших заявок.