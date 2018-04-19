Доделать диплом по Прикладной психологии

Поиск рефератов в интернете по заданным параметрам: биология 10-11 география 10-11 обществознание 10-11 химия 11 1. Объём от 10 листов формата А-4, страница книжная, шрифт 12. 2. Обязательны следующие части работы: -Вступление (не более 1 страницы, во вступлении необходимо объяснить, почему Вами ...
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Здравствуйте.
Нужно от клиента: Мне нужна помощь со второй главой, т.е. эмпирической частью, у меня есть все необходимые таблицы, есть корреляционный анализ, обработанные
данные двух групп. Мне нужно лишь грамотно все оформить, подсчитать
среднее значение групп, сделать диаграммы, написать выводы и заключение.
Еще нужна будет анкета, как сделать я Вам отправлю все образцы. Прилагаем образец.Это таблицы, по каждой из них нужно описать вывод по методикам, методики тоже отправляю.Это корреляционный анализ - тоже прилагаем.Методики: опросник Филипса, оценка уровня притязаний Шварцландера, опросник Спилбергера, опросник Стооина и Пантелеева.Это образец составления и обработки авторской анкеты. Я
брала студентов колледжа всем от 15 до 17 лет. Анкета должна состоять
из 6-7 вопросов. Вопросы должны быть что-то вроде: нравится ли вам в
колледже котором вы учичесь, все ли вас устраивает и т.д
Только мне нужно все строго по образцу, и по методикам все. До этого сделали
работу и она не имеет смысла никакого к тем методикам, которые я
отправляла.И нужно показать сравнение.Где тревожность выше, у строителей или архитекторов.Плюс заключение еще.Только убедительная просьба, чтобы автор обратил внимание на методики, я
очень переживаю, работу сделали, а она вообще не понятна и не
соответствует ничему.
Интересует цена - срок.
Ждем ваших заявок.
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