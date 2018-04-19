Реферат на тему "Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве"

$3
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необходимо написать небольшую работу, которая называется исследовательский проект))) это 6 кл. 

Объем 3-5 стр. Сделать все , как положено. Введение, заключение. Список использованных источников.  Во введении актуальность,задачи оригинальность не менее 50%и проч. ориг Стоит 200 руб.

6 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад