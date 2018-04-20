Курсовая работа. Факультет иностранных языков.

$24
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок175 просмотров
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Курсовая на тему: Идеоматические фразеологизмы в аспектемежкультурной коммуникации.

Стоимость: до 1500р.

Срок исполнения: 30 апреля до 15.00 по Москве.

Учусь на факультете иностранных языков.

Курсовая на русском языке с примерами из английского.

Антиплагиат от 65%

Требования к курсовой работе прикрепляю.

Основная часть должна содержать: теоретическую +практическую.

Объем : 30 страниц.

Шрифт: Times New Roman 14.Курсовая работа. Факультет иностранных языков.

Курсовая на тему: Идеоматические фразеологизмы в аспектемежкультурной коммуникации.

Стоимость: до 1500р.

Срок исполнения: 30 апреля до 15.00 по Москве.

Учусь на факультете иностранных языков.

Курсовая на русском языке с примерами из английского.

Антиплагиат от 65%

Требования к курсовой работе прикрепляю.

Основная часть должна содержать: теоретическую +практическую.

Объем : 30 страниц.

Шрифт: Times New Roman 14.

6 лет назад
keti_014
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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