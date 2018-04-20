Нужно написать курсовую работу по экономике

Подготовить бизнес-проект предприятия легкой промышленности. Необходимо выбрать любое изделие (одежда, обувь,аксессуары). Цветовая гамма должна соответствовать тенденциям моды. Содержание работы: 1.Краткое описание изделий (3-5 страниц) 2.Краткая характеристика применяемых материалов. 3.Описание потенциального потребителя. 4.Приблизительная сумма, которую потенциальный клиент готов заплатить за товар. 5.Размерная сетка 6.Краткое ...
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Тема "Доходы федерального бюджета и пути их роста"
Нужна вторая глава, подзаголовки:
1. Анализ состава и структуры доходов федерального бюджета РФ
2. Проблемы формирования доходов и пути роста федерального бюджета
анализ за 2015-2017 год
подзаголовки должны быть по 10 стр. шрифтом Times new roman, 14 пт , 1,5 - межстрочный интервал
Уникальность от 60% без кодировок!!
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