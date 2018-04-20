Нужно написать курсовую работу по экономике

Нужно рассчитать печь для подогрева нефтяного сырья, курсовая по спец курсу. Но, рассчитать её надо в программе ChemCad. Есть материальный баланс и некоторая информация по потокам. Интерен непосредственно расчёт в хемкаде.Подробности тут https://drive.google.com/open?id=1EXuOCVFLXpLTmuZIraOxMKH3kh7SDccb