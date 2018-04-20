Нужно написать курсовую работу по экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки155 просмотров
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Тема "Доходы федерального бюджета и пути их роста"

Нужна вторая глава, подзаголовки:

1. Анализ состава и структуры доходов федерального бюджета РФ

2. Проблемы формирования доходов и пути роста федерального бюджета

анализ за 2015-2017 год

подзаголовки должны быть по 10 стр. шрифтом Times new roman, 14 пт , 1,5 - межстрочный интервал

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6 лет назад
aksanka30
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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