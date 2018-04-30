Курсовая работа "генетические болезни человека"

Заказал у Анны написание курсовой, она сделала невозможное - нашла статистику, сделала ее исследование. До нее задачу пытались выполнить еще двое исполнителей, один из них топ с другого ресурса - но, все остальные не справились. Оформление работы 5+ Поиск информации 5+ Коммуникация 5+ Оперативность 5+