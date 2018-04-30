Курсовая работа "генетические болезни человека"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа частично готова, необходимо выполнить два пунтка:

"Цель и задачи и методы исследования"

"Результаты исследования"

6 лет назад
assorted
Эдуард 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
adavi
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$5
2 дня
Заказал у Анны написание курсовой, она сделала невозможное - нашла статистику, сделала ее исследование. До нее задачу пытались выполнить еще двое исполнителей, один из них топ с другого ресурса - но, все остальные не справились. Оформление работы 5+ Поиск информации 5+ Коммуникация 5+ Оперативность 5+
Советую работать!
  • Похожие заказы

  • Нужно написать курсовую работу по экономике

    Тема "Доходы федерального бюджета и пути их роста" Нужна вторая глава, подзаголовки: 1. Анализ состава и структуры доходов федерального бюджета РФ 2. Проблемы формирования доходов и пути роста федерального бюджета анализ за 2015-2017 год подзаголовки должны быть по 10 стр. шрифтом ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Бизнес-проект по менеджменту предприятия легкой промышленности.

    Подготовить бизнес-проект предприятия легкой промышленности. Необходимо выбрать любое изделие (одежда, обувь,аксессуары). Цветовая гамма должна соответствовать тенденциям моды. Содержание работы: 1.Краткое описание изделий (3-5 страниц) 2.Краткая характеристика применяемых материалов. 3.Описание потенциального потребителя. 4.Приблизительная сумма, которую потенциальный клиент готов заплатить за товар. 5.Размерная сетка 6.Краткое ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Составить внешнеторговый контракт купли-продажи

    $40

    Нужно составить внешнеторговый контракт купли продажи. Товар выбрать, который не попадает под санкции. В конце методички есть описание ИДЗ. Содержание работы: 1.Справка минимум на инофирму 2.Спецификация на продукцию 3.Контракт 4.Расчеты таможенных платежей (по всем формулам вконце методички) 5.Расчеты цены товара, всех затрат и ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать практическую часть в НИР по психологии

    Тема: "Агрессивное поведение подростков". Необходимо сделать первую практическую часть (потом работа в практике будет расширяться еще 2 раза). Срок - конец мая. Предлагайте свои цены. Теоретическую основу вышлю личным сообщением.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • ДИПЛОМ ПО ПСИХОЛОГИИ

    ДИСЦИПЛИНА [i]«психологическое консультирование» Транзактный анализ раскрыт в рамках интеграционного подхода ТЕМА РАБОТЫ [/i]"Коррекция тревожности интегративным методом при дезаадаптации в период семейных кризисов» КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ [i]70 (с приложениями) ШРИФТ [/i]Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 75 СИСТЕМА ПРОВЕРКИ Antiplagiat.ru ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Курсовая работа по стратегическому маркетингу

    Тема курсовой по стратегическому маркетингу: «Базовые конкурентные стратегии: особенности их выбора». Работа только теоретического характера. Работа должна быть выполнена шрифтом Times New Roman,14 размером, через полуторный интервал. В работе может быть использован графический материал (схемы,графики, рисунки, диаграммы). Объём ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать курсовую в Turbo Pascal

    Turbo Pascal: Разработайте программу ведения базы данных футбольной команды университета. В БД фиксируется дата игры, результат, название команды противника, ФИО игроков, забивших гол. Программа должна выдавать информацию по следующим запросам: 1) ФИО наиболее результативного игрока за ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Курсовая физическая реабилитация

    $25

    Кто может помочь с работой. Необходимо написать курсовую, по одной из предложенных тем . Темы и методичка во вложении. Вся работа 30 стр. Вторая глава практическая. Оригинальность не менее70%

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    6 лет назад