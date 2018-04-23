Тема "Доходы федерального бюджета и пути их роста" Нужна вторая глава, подзаголовки: 1. Анализ состава и структуры доходов федерального бюджета РФ 2. Проблемы формирования доходов и пути роста федерального бюджета анализ за 2015-2017 год подзаголовки должны быть по 10 стр. шрифтом ...
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Нужно написать диплом:
- Уникальность- 70%
1 часть-теоретическая
2 часть- практическая
60-65 листов всего , вместе с содержанием списком литературы и тд
- Тема - направление повышения эффективности реализации корпоративной стратегии организации
- Организацию можно взять любую какая вам удобней.
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