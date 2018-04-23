Написать Диплом - уникальность 70%

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок215 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно написать диплом: 

  • Уникальность- 70% 

    1 часть-теоретическая 

    2 часть- практическая 

    60-65 листов всего , вместе с содержанием списком литературы и тд

  • Тема - направление повышения эффективности реализации корпоративной стратегии организации
  • Организацию можно взять любую какая вам удобней.

Работу выполнить по методичке, она простая.
6 лет назад
Slastin
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад