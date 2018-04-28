Диплом логистика

Здравствуйте! Нужно написать диплом: [list][*]Уникальность- 70% 1 часть-теоретическая 2 часть- практическая 60-65 листов всего , вместе с содержанием списком литературы и тд [*]Тема - направление повышения эффективности реализации корпоративной стратегии организации [*]Организацию можно взять любую какая вам удобней. [/list] Работу выполнить по методичке, она ...