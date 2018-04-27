Диплом СЦБ на ЖД. Переездная сигнализация.

Нужно составить внешнеторговый контракт купли продажи. Товар выбрать, который не попадает под санкции. В конце методички есть описание ИДЗ. Содержание работы: 1.Справка минимум на инофирму 2.Спецификация на продукцию 3.Контракт 4.Расчеты таможенных платежей (по всем формулам вконце методички) 5.Расчеты цены товара, всех затрат и ...