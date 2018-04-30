40-60 страниц 75% АП ВУЗ 6 мая подробное задание во вложении
Магистерская диссертация: информатика и вычислительная техника
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Здравствуйте.
Нужно написать магистерскую диссертацию.
Тема: Разработка методического и информационного обеспечения поддержки процесса формирования требований к электронным библиотечным системам.
Объем: 70 стр.
Первая глава готова - её нужно доработать. Прилагаем её.
Уникальность 80 % по антиплагиату.
Срок 10-12 дней.
Интересует цена.
От клиента:
1.В третьей главе под разработкой подразумевается создание базы данных в любой программе и на любом языке программирования, желательно, чтобы
был обоснован выбор платформы.
2. Необходимо использование ГОСТов, относящихся к ЭБС(принятых, но еще не действующих).
3. Поляков С.Д. Обеспечение качества программной продукции, - М.: ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», 2015. -419 с., ил.
Данной книги в электронном варианте нет, могу прислать фотографии.
Данные прилагаем. Сдавать по главам. Ждем ваших заявок!
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