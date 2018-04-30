Магистерская диссертация: информатика и вычислительная техника

Здравствуйте.

Нужно написать магистерскую диссертацию.

Тема: Разработка методического и информационного обеспечения поддержки процесса формирования требований к электронным библиотечным системам.

Объем: 70 стр.

Первая глава готова - её нужно доработать. Прилагаем её.

Уникальность 80 % по антиплагиату.

Срок 10-12 дней.

Интересует цена.

От клиента:

1.В третьей главе под разработкой подразумевается создание базы данных в любой программе и на любом языке программирования, желательно, чтобы

был обоснован выбор платформы.

2. Необходимо использование ГОСТов, относящихся к ЭБС(принятых, но еще не действующих).

3. Поляков С.Д. Обеспечение качества программной продукции, - М.: ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», 2015. -419 с., ил.

Данной книги в электронном варианте нет, могу прислать фотографии.

Данные прилагаем. Сдавать по главам. Ждем ваших заявок!