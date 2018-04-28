Статья по физической математике

Здравствуйте. Нужно написать магистерскую диссертацию. Тема: Разработка методического и информационного обеспечения поддержки процесса формирования требований к электронным библиотечным системам. Объем: 70 стр. Первая глава готова - её нужно доработать. Прилагаем её. Уникальность 80 % по антиплагиату. Срок 10-12 дней. Интересует цена. От клиента: 1.В ...
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ТЕМА РАБОТЫ Прямое произведение и свертка обобщенных функций КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 4-6 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% СИСТЕМА ПРОВЕРКИ Antiplagiat.ru КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 04.05.2018 ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Владимиров В.С. Уравнения математической физики. Раздел: прямое произведение и свертка обобщенных функций. Взять из этой книги теорию и пример (или найти другой пример), чтобы отражал тему статьи, и на основании него написать. Расписать каждое действие. Теория(текст) 1 страница и остальное большой пример. список литературы приложить, аннотацию не надо.
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