Статья по физической математике

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ТЕМА РАБОТЫ Прямое произведение и свертка обобщенных функций КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 4-6 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% СИСТЕМА ПРОВЕРКИ Antiplagiat.ru КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 04.05.2018 ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Владимиров В.С. Уравнения математической физики. Раздел: прямое произведение и свертка обобщенных функций. Взять из этой книги теорию и пример (или найти другой пример), чтобы отражал тему статьи, и на основании него написать. Расписать каждое действие. Теория(текст) 1 страница и остальное большой пример. список литературы приложить, аннотацию не надо.

6 лет назад
guest_15183490567749
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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