Диплом по нефтегазовому делу

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ДИСЦИПЛИНА * Нефтегазовое дело

ТЕМА РАБОТЫ * Анализ существующей системы пожарной безопасности на УППН "Павловка". Применение новых систем пожаротушения резервуаров.

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 65

ШРИФТ * Times New Roman 14 pt

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60%

СИСТЕМА ПРОВЕРКИ Antiplagiat.ru

КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 25.05.2018

ПОЖЕЛАНИЯ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ презентация 10 слайдов без текста включена Нужно проанализировать существующие системы пожаротушения на РВС 5000 в лукойловских уппн, после этого предложить для внедрения новые системы. Рассчитать эффективность введения нового оборудования, экономические затраты на это, после чего в конце провести итоговое сравнение нескольких типов систем пожаротушения и сделать вывод.

6 лет назад
guest_15183490567749
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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